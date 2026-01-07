پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار جواد تقوی ۱۷ دی گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلتهای سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیار شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهارنظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.