به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار جواد تقوی ۱۷ دی گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلت‌های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیار شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهارنظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.