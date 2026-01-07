پخش زنده
رییس هیات سوارکاری خوزستان گفت: برترینهای هفته دوم مسابقات کورس سوارکاری اهواز مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین برون بیان کرد: در هفته دوم کورس پاییز و زمستانه سوارکاری اهواز، ۵۳ راس اسب از استانهای مختلف کشور در ۶ دور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: مسافت ۶ کورس این رقابتها یک هزار و ۴۰۰ متر بود که در دور اول این پیکارها اسبهای جبل سیلاوی به مالکیت لفته سیلاوی، جیران تقیزاده به مالکیت محمدعلی ابراهیمی و جهان تازبیک به مالکیت سیدموسی موسوی اول تا سوم شدند.
رییس هیات سوارکاری خوزستان گفت: در دور دوم این مسابقات نیز اسبهای جنان هویزه به مالکیت محمد ساکی، ستین مدائن به مالکیت امین چاغروند و جنان ناصری به مالکیت عباس عثمانی مقام اول تا سوم را کسب کردند.
برون اظهار داشت: در دور سوم این رقابتها اسبهای بارلی تزریجانی به مالکیت قاسم لویمی، جنگنده سادات به مالکیت سیدعلی هاشمی و سمیرا هلاکو به مالکیت امین سرخه اول تا سوم و در دور چهارم نیز اسبهای جیدا آل ناصر به مالکیت ولید عامریان، پیا جنابی به مالکیت تورج سلطانی و سلحشور به مالکیت مازیار سرخول مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
وی تصریح کرد: در دور پنجم این پیکارها اسبهای صلاح زرگان به مالکیت مجید محمودی زرگانی، تاج الخیر به مالکیت بهاالدین زرگانی و جسور رحیم پور به مالکیت سیدمحمد هاشمی مقامهای اول تا سوم را تصاحب کردند.
برون افزود: در دور ششم و پایانی این مسابقات اسبهای چارمینگای اس به مالکیت مرتضی عسکریان، سکرت باقری به مالکیت امیرحسین پوردرگاهی و جگوارای اس به مالکیت مزرعه پرورش اسب عسکریان مقام اول تا سوم را کسب کردند.
رییس هیات سوارکاری خوزستان تصریح کرد: بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم این مسابقات اهدا شد.
بر اساس این گزارش در حال حاضر ۵۰۰ باشگاه و مرکز نگهداری اسب در خوزستان فعالیت میکنند.