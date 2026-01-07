تیمی از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت، به حدود ۵۰۰ نفر در بخش سیاخ دارنگون شیراز خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، این اردوی جهادی درمان رایگان با هدف تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی مناطق کم‌برخوردار به خدمات پزشکی، با مشارکت گروه جهادی منتظران موعود و بسیج جامعه پزشکی بیمارستان نمازی، در منطقه شوراب بخش سیاخ دارنگون برگزار شد

در این برنامه جهادی، خدمات تخصصی و عمومی شامل دندان‌پزشکی، روان‌شناسی، کارشناس تغذیه، پزشک عمومی، زنان و زایمان، اطفال، بیماری‌های عفونی و همچنین تأمین و توزیع رایگان دارو به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع ۴۸۶ نفر از ساکنان منطقه شوراب از خدمات درمانی این اردو به صورت کاملاً رایگان بهره‌مند شدند.

رزش ریالی خدمات ارائه‌شده در این طرح، بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد که با همت خیرین، تلاش جهادگران گروه منتظران موعود (عج) و پشتیبانی بیمارستان نمازی تأمین شد.

منطقه شوراب بخش سیاخ دارنگون به دلیل موقعیت جغرافیایی و محدودیت در دسترسی به مراکز درمانی تخصصی، همواره با چالش‌هایی در حوزه سلامت مواجه بوده است.