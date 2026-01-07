به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت : ماموران انتظامى آباده از حمل مقدارى ترياک توسط راننده سوارى پژو 407 مطلع شدند و بررسى موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

علی زنگنه نیا افزود: با توجه به اقدامات فنى و پليسى خودرو پژو ۴۰۷ در آزاد راه شیراز اصفهان شناسايى شد و ماموران پس از دستور ايست خودرو را متوقف كردند.

او بیان کرد : در بازرسى از اين خودرو در قسمت زير شيشه جلو و داخل كاپوت شش كيلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ترياک كه به صورت آب شده بود، كشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده ادامه داد: در اين خصوص دو نفر دستگیر و پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايی معرفى شدند.