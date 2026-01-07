اعلام زمان قانونی ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۷زمانبندی قانونی ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد که بر اساس آن، ثبتنامها از ۱۹ دیماه آغاز و در بازههای زمانی مشخص ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به آگاهی هممیهنان گرامی میرساند، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور و انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد. از این رو مواعد قانونی ثبتنام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام میشود؛
انتخابات سراسری:
1. ثبتنام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه مییابد.
2. ثبتنام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیرههای عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷روز ادامه مییابد.
انتخابات میاندورهای:
3. ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس » از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جمعا به مدت 4 روز ادامه مییابد.
4. ثبتنام داوطلبان انتخابات اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ جمعا به مدت ۷ روز ادامه مییابد.
یادآور میشود، نحوه و شرایط ثبتنام در هر انتخابات در اطلاعیههای بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.