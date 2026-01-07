به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی طرح هایی که موفق به جذب سرمایه گذاری شدند به شرح زیر اعلام شد:

«هفت خوان یک قهرمان» به کارگردانی سیدمهدی حسینی، «از چیزی نمی‌ترسیدم» به کارگردانی صادق روحی، «سمک عیار» به کارگردانی فرخ یکدانه، «دالی» به کارگردانی داوود خرمن‌زار، «گاگولیا» به کارگردانی محمدحسین سلیمیان‌ریزی، «ستاره کوچولو» به کارگردانی علی بصیری، «آرام در سیرک عجایب» به کارگردانی محمد خیراندیش، «سرزمین ممنوعه» به کارگردانی مهدی خروشی، «زائرسرای حب‌الحسین» به کارگردانی حمیدرضا ایزدی، «محافظان طبیعت» به کارگردانی مرضیه ذاکری، «ماجرای یک ذره» ریحانه یوسف‌آبادی، «ماجراهای شاتوت» به کارگردانی نرگس فضلی، «آناهیتا» به کارگردانی اشکان رهگذر، «نگهبان کوچولو» به کارگردانی خشایار الوندی، «نجما» به کارگردانی محمدحسین علمدار، «های فایو» به کارگردانی حسین ولیان، نمونه‌های اولیه‌ای هستند که از سوی سرمایه‌گذاران برای ساخت انتخاب شدند.

«وقتی آسمان فروریخت» به کارگردانی امید خوش‌نظر، «وقتی مامان کوچولو بود» به کارگردانی سیدمحسن پورمحسنی شکیب، «میچکا» به کارگردانی مینا محمودی، «مامان» به کارگردانی مهین جواهریان، «عمو صدام» به کارگردانی علی فتوحی، «مرثیه پریان» به کارگردانی مجیدرضا عیوضی، «پرنده آرزوها» به کارگردانی زیبا ارژنگ، «بت پنیری» به کارگردانی وریا نیک‌منش، «آن‌طرف» به کارگردانی آمنه منشی‌زاده، «شب بود» به کارگردانی امیرمهدی شاطریان، «من پشت کابینت بودم» به کارگردانی زهرا عربی، «معلق» به کارگردانی هژیر اسعدی، طرح‌های هنری و تجربی هستند که سرمایه‌گذاران حاضر پرداخت هزینه تولید آن شدند.

امیرمحمد دهستانی معاون راهبردی و حمایت از تولید بنیاد ملی پویانمایی ایران با اشاره به نتایج رویداد سرمایه‌گذاری انیمیشن کاشان گفت: در این رویداد حدود ۱۶۰ اثر ثبت‌نام کردند که پس از داوری تخصصی و دقیق، پرونده‌ها، نمونه‌ها، کانسپت‌آرت‌ها، فیلمنامه‌ها و سوابق فیلم‌سازان بررسی شد و در نهایت ۳۶ اثر به مرحله پیچ راه پیدا کردند.

وی توضیح داد: از این تعداد، ۲۱ اثر در بخش MVP یا نمونه‌سازی برای سریال و سینمایی و ۱۵ اثر در بخش آثار هنری و تجربی کوتاه ارائه شدند. پس از برگزاری چهار جلسه کلاس آموزشی و یک جلسه اختصاصی برای کسانی که در رویداد پذیرفته شدند، این افراد به کاشان دعوت شدند و طرح‌های خود را ارائه کردند. به گفته دهستانی، این رویداد پویانمایی بسیار موفق بود و الگویی مناسب برای رویدادهای ملی گسترده فراهم کردند.