مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تاکید بر کفایت ذخایر کالا‌های اساسی، از مردم خواست با پرهیز از خرید‌های هیجانی به حفظ آرامش بازار کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد و موجودی انبار‌های استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

پارسا با اشاره به برخی کمبود‌های مقطعی در فروشگاه‌ها افزود: کمبود روغن در برخی مغازه‌ها ناشی از خرید‌های هیجانی است، به‌گونه‌ای که موجودی یک‌ماهه برخی فروشگاه‌ها در یک تا دو روز به فروش رسیده، اما ذخایر استان کافی است و هیچ مشکلی در تأمین روغن وجود ندارد.

وی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌صورت مستمر در حال تأمین کالا هستند و به‌زودی فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالابرگ نیز روغن مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت تأمین مرغ در استان گفت: مصرف روزانه مرغ در استان بین ۴۵ تا ۵۰ تن است، اما روز گذشته به دلیل خرید‌های هیجانی، ۱۴۰ تن مرغ در استان توزیع شد.

پارسا افزود: خراسان جنوبی از استان‌های تولیدکننده مرغ و تخم‌مرغ است و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولید خود را به استان‌های همجوار ارسال می‌کند، با این حال برای مدیریت بازار، خروج مرغ از استان برای یکی دو روز آینده ممنوع شده است.

وی گفت: در تأمین مرغ و تخم‌مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد، به‌طوری که تنها ۳۰ درصد تولید در داخل استان مصرف و ۷۰ درصد به استان‌های دیگر ارسال می‌شود و خرید‌های هیجانی هیچ توجیهی ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از برگزاری روزانه جلسات کارگروه تنظیم بازار با حضور استاندار خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند تا آرامش بازار حفظ شود.

پارسا با اشاره به تشدید نظارت‌ها در بازار افزود: هم‌اکنون ۳۶ تیم بازرسی در سطح استان فعال هستند که از ابتدای سال تاکنون ۱۶ هزار بازرسی انجام داده‌اند که نتیجه این بازرسی‌ها، ۹۳۸ پرونده تخلف تشکیل و منجر به صدور آرای تعزیراتی به ارزش ۲۹ میلیارد تومان شده است.

وی گفت: از مجموع بازرسی‌ها، ۸ هزار پرونده به ارزش حدود ۹ میلیارد تومان مربوط به کالا‌های اساسی بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا احتکار، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و تأکید کرد: اطلاع‌رسانی رسمی درباره وضعیت بازار و مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان، تنها از طریق صدا و سیما انجام می‌شود.