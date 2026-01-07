پخش زنده
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی: هشدار سطح زرد برای وقوع بارش برف و باران در روز شنبه آتی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۱ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
بررسیها حاکی از نفوذ سامانه بارشی از روز جمعه به کشور میباشد که موجب بارش برف و باران در مناطقی از غرب و شمال کشور خواهد شد. عمده فعالیت این سامانه در استانهای واقع در رشته کوه زاگرس خواهد بود، اما با شدت کمتر طی روز شنبه استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
زمان شروع: شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
زمان پایان: شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
نوع مخاطره:
بارش برف در مناطق سردسیر و مرتفع و بارش برف و باران در سایر مناطق (شدت بارشها در مناطق جنوب غرب استان بیشتر خواهد بود)
وزش باد و احتمال کولاک برف بویژه در مناطق کوهستانی
در مناطق مستعد پدیده مه
کاهش دما با عبور سامانه از شنبه شب.
منطقه اثر:
شازند، خنداب، اراک، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره:
احتمال اختلال تردد در جادهها بویژه جادههای کوهستانی و گردنههای استان (بویژه گردنه زالیان) و معابر عمومی در شهرهای سردسیر استان.