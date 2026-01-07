به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان در آخرین روز کاری هفته نیز میزبان عرضه‌های خوبی از فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل و داخلی خواهد بود. نفتا، پروپان، متانول، نرمال بوتان و پنتان پلاس در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شوند و رینگ داخلی نیز میزبان عرضه‌های متعددی از فرآورده‌های هیدروکربوری است.

بازار فیزیکی برای روز چهارشنبه هفدهم دی میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۳۲ هزار تن نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌های داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم هم می‌توان به برنامه عرضه ۵ هزار تن پروپیلن شرکت پالایش نفت امام خمینی اشاره داشت.