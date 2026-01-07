پخش زنده
تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) مردان و بانوان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا راهی چین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی مردان و بانوان کشورمان پس از چهار مرحله اردو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) راهی شهر لیوژو کشور چین شد. این رویداد حکم انتخابی بازیهای آسیایی ناگویا و ایندور گیمز عربستان را دارد. مسابقات فوق از جمعه ۱۹ دیماه آغاز میشود.
اعضای تیم ملی اعزامی ایران به شرح زیر هستند:
بانوان: هستیالسادات میر، فاطمه اخلاقزاده، معصومه رضیپور، کمند دهپهلوان، مبینا اکبری دستجردی، فاطمه شکوفان و فائزه اسلامیپور.
مردان: مسلم فتحالهی، علی شادمان، امین قائدیفر، سجاد عزیزی، علیاکبر احمدی، امیرمحمد هادیحمید، بهمن شرفی، ایوب فتحی، محمدرضا صادقی، علیاکبر طالشی صالحانی، مهران یاوریپور، محمد جلیلزاده و هادی عباسی شیشهگران.
کادر فنی: ابوذر پورکیوان (مربی مردان) و معصومه سلحشوری (مربی بانوان)
افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون و عضو رسمی فدراسیون آسیایی AMMA نیز در این اعزامحضور دارد.