به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی مردان و بانوان کشورمان پس از چهار مرحله اردو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) راهی شهر لیوژو کشور چین شد. این رویداد حکم انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا و ایندور گیمز عربستان را دارد. مسابقات فوق از جمعه ۱۹ دی‌ماه آغاز می‌شود.

اعضای تیم ملی اعزامی ایران به شرح زیر هستند:

بانوان: هستی‌السادات میر، فاطمه اخلاق‌زاده، معصومه رضی‌پور، کمند ده‌پهلوان، مبینا اکبری دستجردی، فاطمه شکوفان و فائزه اسلامی‌پور.

مردان: مسلم فتح‌الهی، علی شادمان، امین قائدی‌فر، سجاد عزیزی، علی‌اکبر احمدی، امیرمحمد هادی‌حمید، بهمن شرفی، ایوب فتحی، محمدرضا صادقی، علی‌اکبر طالشی صالحانی، مهران یاوری‌پور، محمد جلیل‌زاده و هادی عباسی شیشه‌گران.

کادر فنی: ابوذر پورکیوان (مربی مردان) و معصومه سلحشوری (مربی بانوان)

افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون و عضو رسمی فدراسیون آسیایی AMMA نیز در این اعزام‌حضور دارد.