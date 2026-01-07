به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در نشستی با مجموعه مدیریتی یکی از شرکت‌های تولیدی استان در رشت، با تأکید بر حسن‌نیت این دستگاه اجرایی در قبال واحد‌های تولیدی، از آمادگی اداره‌کل امور مالیاتی استان برای همکاری و مساعدت قانونی در تعیین تکلیف پرونده مالیاتی این شرکت خبر داد.

حسن صیاد زمردی با اشاره به شرایط این واحد تولیدی افزود: این شرکت بزرگ تولیدی به دلایلی دچار رکود شد و امروز همه دستگاه‌ها باید برای بازگشت دوباره آن به چرخه رونق و تولید همکاری کنند.

وی با ابراز تأسف از وضعیت برخی کارخانه‌های بزرگ ریسندگی و نساجی استان که در گذشته دارای خطوط تولید فعال و شبکه‌های گسترده عرضه و پخش محصول بودند، گفت: استان گیلان در مقطعی یکی از قطب‌های اصلی صنعت ریسندگی و نساجی کشور به شمار می‌رفت، اما متأسفانه این جایگاه حفظ نشد و احیای دوباره این صنعت نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و تعامل سازنده میان مدیران واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های حاکمیتی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در ادامه تأکید کرد: در چارچوب اختیارات و ضوابط قانونی، تلاش می‌کنیم پرونده مالیاتی این شرکت هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

صیاد زمردی با اشاره به اهمیت صیانت از اشتغال موجود در واحد‌های تولیدی استان افزود: مجموعه‌های تولیدی که نقش مؤثری در تأمین معیشت نیروی انسانی دارند، همواره مورد توجه ویژه اداره‌کل امور مالیاتی استان بوده و این اداره‌کل نهایت همکاری را در چارچوب قانون با چنین واحد‌هایی داشته و خواهد داشت.