پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از امروز تا جمعه آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار محلی و وزش باد ملایم پدیده غالب جوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت:
🔸 چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴
آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات غبارآلود پیشبینی میشود. وزش باد ملایم با جهت شرقی و سرعت ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
بیشینه دمای شهر قم ۱۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
🔸 پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴
آسمان صاف و در برخی ساعات همراه با غبار خواهد بود. وزش باد ملایم شرقی با سرعت ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت ادامه دارد.
کمینه دما صفر درجه و بیشینه دما ۱۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
🔸 جمعه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴
آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم رخ خواهد داد. سرعت باد شرقی در این روز ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود.
کمینه دما صفر درجه و بیشینه دما ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
🔸 گزارش دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان قم
سعید اسماعیلی:
🔸خنکترین صبحگاه استان مربوط به کوه سفید با دمای ۴.۳- درجه سانتیگراد بوده است.
🔸 گرمترین بعدازظهر نیز در پلنگدره با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.