کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از امروز تا جمعه آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار محلی و وزش باد ملایم پدیده غالب جوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت:

🔸 چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴

آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات غبارآلود پیش‌بینی می‌شود. وزش باد ملایم با جهت شرقی و سرعت ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

بیشینه دمای شهر قم ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

🔸 پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴

آسمان صاف و در برخی ساعات همراه با غبار خواهد بود. وزش باد ملایم شرقی با سرعت ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت ادامه دارد.

کمینه دما صفر درجه و بیشینه دما ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

🔸 جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴

آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم رخ خواهد داد. سرعت باد شرقی در این روز ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود.

کمینه دما صفر درجه و بیشینه دما ۱۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

🔸 گزارش دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان قم

سعید اسماعیلی:

🔸خنک‌ترین صبح‌گاه استان مربوط به کوه سفید با دمای ۴.۳- درجه سانتی‌گراد بوده است.

🔸 گرم‌ترین بعدازظهر نیز در پلنگ‌دره با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.