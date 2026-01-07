به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی کیش بورس کالا امروز میزبان عرضه ۵۰۴ هزار و ۹۲۰ تن محصول است. قرار است در این تالار ۳۰۸ هزار و ۷۵۰ تن سیمان، ۱۵۶ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۲۵ هزار و ۷۸۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۴ هزار تن مس و ۱۹۰ تن مواد شیمیایی عرضه شود.

امروز در تالار صنعتی هم قرار است ۱۶۶ هزار و ۳۱۵ تن محصول شامل ۱۶۶ هزار تن فولاد و ۳۱۵ تن مس عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم ۲۸ هزار و ۹۰۲ تن محصول شامل ۱۸ هزار و ۶۲۰ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار تن گوگرد، ۳ هزار تن قیر و ۲ هزار و ۲۸۳ تن مواد پلیمری روی میز فروش می‌رود.

تالار فرعی بورس کالا هم امروز میزبان عرضه ۱۷ هزار و ۲۵۳ تن محصول است. ۴۶۰ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

۵۵ تن آلومینیوم نیز در تالار حراج همزمان روی تابلو می‌رود. هم‌چنین تالار خودرو میزبان عرضه ۳۰ دستگاه ون فوتون وانا است.