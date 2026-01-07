پخش زنده
طرح توزیع شیر رایگان در مدارس منطقه شهداد در دبستان دخترانه ۲۲ بهمن اغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس اداره آموزش و پرورش شهداد در حاشیه این مراسم، اجرای طرح توزیع شیر را اقدامی مؤثر در راستای حمایت از سلامت دانشآموزان دانست و اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت و تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای دانشآموزان اجرا میشود و تلاش میکنیم با نظارت دقیق، کیفیت و تداوم آن در تمامی مدارس منطقه تضمین شود.
در پایان این مراسم، توزیع شیر بهصورت نمادین در میان دانشآموزان دبستان دخترانه ۲۲ بهمن آغاز شد و بر اجرای منظم و مطلوب این طرح در سطح مدارس منطقه شهداد تأکید شد.