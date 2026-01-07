رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان گفت: عملیات مرمت و سامان‌دهی بام خانه تاریخی تقدیری اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجاهد کرباس گفت: در راستای صیانت، حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی ارزشمند شهرستان اردکان، عملیات مرمت و ساماندهی بام خانه تاریخی تقدیری با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان با نظارت و مدیریت این اداره در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان افزود: اقدامات مرمتی این طرح مرمتی؛ شامل اجرای آجر فرش بام، اصلاح و شیب‌بندی و همچنین ساماندهی و بهسازی ناودان‌ها به‌منظور هدایت صحیح آب‌های سطحی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به بناست.

کرباسی با اشاره به اهمیت این بنای تاریخی اظهار داشت: قدمت خانه تاریخی تقدیری به دوران قاجاریه بازمی‌گردد و در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۷۷ با شماره ۲۱۸۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.