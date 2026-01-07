­ رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به نقش بنیادین قنات در تاریخ تمدن ایران اشاره کرد و گفت: قنات نه تنها یک سازه فنی، بلکه تجلی دانشی عمیق و مبتنی بر حکمت در تمدن ایرانی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدابراهیم زارعی در مراسم بزرگداشت زنده یاد استاد جواد صفی‌نژاد چهره ماندگار علوم انسانی و پدر مطالعات قنات در ایران، که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، گفت: استاد صفی‌نژاد از پژوهشگران برجسته حوزه قنات از جمله انسان‌های کم‌مانند این سرزمین بود که با مطالعات عمیق و مستندسازی علمی، نقش مهمی در ثبت و تبیین دانش قنات در ایران ایفا کرد.

او افزود: مطالعات استاد صفی‌نژاد در حوزه قنات، این دانش کهن ایرانی را به یک سند علمی معتبر تبدیل کرد و نشان داد که ایرانیان قرن‌ها پیش از فناوری‌های نوین، به شیوه‌ای کاملاً مهندسی‌شده توان استخراج و هدایت آب از دل زمین را داشته‌اند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به کتاب «استخراج آب‌های پنهانی» اثر محمد بن ابوبکر کرجی، از دانشمندان قرن چهارم هجری، اظهار کرد: این اثر به‌روشنی نشان می‌دهد که در ایران باستان، مهندسانی وجود داشته‌اند که به هندسه و فنون پیچیده استخراج آب از زیر زمین مسلط بوده‌اند؛ دانشی که متأسفانه در دوره‌هایی مورد غفلت قرار گرفته است.

زارعی با تأکید بر ضرورت بازگشت به بنیان‌های فکری و علمی تمدن ایرانی تصریح کرد: استاد صفی‌نژاد همواره بر این نکته تأکید داشت که برای مواجهه درست با مسائل امروز، باید به خویشتن بازگردیم و میراث دانشی خود را بازخوانی کنیم و قنات جزو همین مواریث است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، معماری و مهندسی ایرانی، به‌ویژه معماری روستایی و نظام قنات را از علمی‌ترین جلوه‌های دانش بشری دانست و خاطرنشان کرد: این سرزمین در حوزه‌های مختلف صاحب دانش، فن و حکمت بوده و ضروری است با مطالعه و پژوهش، این میراث را برای آیندگان حفظ و بازتعریف کنیم.