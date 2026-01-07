پخش زنده
مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی از روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان خواست در انتشار محتواهای موثر و امیدآفرین، با صداوسیما همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، احسان گرایلی در جلسه هم افزایی شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی خراسان رضوی با صداوسیمای این استان، افزود: کنشگری صدا و سیما، به عنوان تریبون رسمی حاکمیت، مهم است و خروجی آن به دقت توسط مردم رصد میشود.
وی تصریح کرد: هرچند در روند خدمت رسانی دستگاههای اجرایی نقصهایی مشاهده میشود، اما نقاط قوت زیادی هم وجود دارد که باید آنها را برجسته و از آنها محتواهای امیدآفرین و موثر و کاربردی منتشر کرد.
مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: تلاش ما در استانداری این است که شبکه فعالی ایجاد کنیم تا صدا و سیما بتواند با آن اتصال مویرگی برقرار کند.
گرایلی از مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی خواست با حفظ ارتباط با هم و اولویتسازی موضوعات، مسائل مهم جامعه و مخاطبان هدف خود را احصا و با ایجاد یک کانال ارتباطی درست، آن را پیگیری و حل و رفع کنند.
او با اشاره به اهمیت ایجاد یک داشبورد مدیریتی، افزود: روابط عمومی هر دستگاه باید اولویتها را احصا و به مدیران خود و روابط عمومی استانداری ارجاع دهد تا ما بتوانیم برای حل آن اقدام کنیم.
این مسئول در عین حال از صداوسیما خواست در استراتژی همکاری مشارکتی با دستگاههای اجرایی، بازنگری کند و با اولویت بندی موضوعات مهم و مطالبات به حق دستگاهها و مردم، یک بستر محتوایی ارزشمند برای انتشار اخبار فراهم آورد.
گرایلی گفت: باید تولید محتوا در صدا و سیما بازآفرینی شود، گاهی انعکاس یک موضوع فقط یک خبر صرف نیست بلکه انعکاس یک مدل و یک جریان است که حتماً باید به اطلاع مردم رسانده شود تا مروج حرکتی سازنده در جامعه شود و هیچ شبکه ارتباطی قویتر از شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان نیست که این شبکه با برخورداری از دانش تخصصی فراوان میتواند موضوعات مهم را با همکاری با صداوسیما و رسانه ها، منعکس و پیگیری کند.
راه اندازی قالبی برای تجمیع پیامهای مردمی و پیگیری آنها
قائم مقام محتوایی مدیرکل صداوسیما مرکز خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: ما رویکرد جدیدی را در صدا و سیما راه اندازی کردیم تا در آن همه پیامهای صوتی، تصویری و متنی مردم تحت یک برند تجمیع شود و در بستر فضای مجازی، مخاطب بتواند به صورت ۲۴ ساعته و با سهولت پیام خود را ارسال کند.
جمال یزدانی گفت: انتظار ما از روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان این است که در این حوزه با ما مشارکت کنند تا ما بتوانیم از این فضا به عنوان میز کار دستگاههای استان استفاده کنیم، یعنی روابط عمومیها محتوای تولیدیشان را در این بستر بارگذاری کنند و به این ترتیب مسائل را پیگیری کنیم و پیگیریها را در این بستر، ضریب دهیم.
گفتگوی ویژه خبری، محملی برای انعکاس و پیگیری موضوعات مهم استان
معاون خبر صدا و سیما خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: در بخشهای خبری، ما چند محل تعامل مشترک بین معاونت خبر و مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی داریم که یکی از این محمل ها، برنامه گفتگوی ویژه خبری است.
امیر جلیلی نژاد افزود: این برنامه مدتی است راه اندازی شده است و ما از دستگاههای اجرایی استان توقع داریم با آن همکاری ویژهای داشته باشند تا ما بتوانیم از این فرصت برای بررسی و انعکاس معضلات و مطالبات مردمی و پیگیری و رفع آنها استفاده کنیم.
وی پیشنهاد داد: روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی فقط متکی به دعوت از خبرنگار صدا و سیما برای انعکاس رویدادهای خبری دستگاه متبوع خود نباشند و خود از همایشها و مراسمشان، محتوا تولید کنند و آن را به صدا و سیما ارائه دهند تا در یک بخش کوتاه خبری از آن استفاده شود.
جلیل نژاد همچنین از مسئولان روابط عمومی دستگاهها خواست با توجه به فراوانی و تعدد رویدادهای خبری در استان و برگزاری همایشها، کنفرانسها و گردهماییهای متعدد و مختلف در مشهد و شهرستانها، فقط برنامههای مهم و دارای جاذبه برای مخاطب را منعکس کنند و انتظار پوشش خبری از صداوسیما برای همه عملکردها و رویدادهای دستگاههای اجرایی را نداشته باشند.
معاون خبر صدا و سیما خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد با توجه به انبوه اخبار منفی، به دنبال انعکاس خبرهای امیدبخش و نیز گزارشهای خبری روایی برای جذب مخاطب و جریان سازی خبری در جامعه باشند.
مدیر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی و رئیس هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان هم در این جلسه گفت: این شورا متشکل از ۲۰۰ مدیر روابط عمومی است که هفت عضو آن در ترکیب هیئت رئیسه هستند.
رئوف ذباح به نمایندگی از مسئولان روابط عمومیهای دستگاههای استان از مسئولان صداوسیما خواست در انعکاس و پوشش خبری رویدادهای مخاطب محور و موضوعاتی که به عنوان مطالبات مردمی و موضوعات مهم و اساسی استان محسوب میشود، همکاری لازم را داشته باشند.
در این جلسه همچنین مسئولان روابط عمومیهای استان با تشریح مطالبات خود، خواستار انعکاس اخبار و دستاوردهای مجموعههایشان در قالبهای متنوع رسانهای توسط صدا و سیما شدند.