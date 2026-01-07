پخش زنده
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از رونمایی ربات هوش مصنوعی این شرکت با نام (دانا) با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد باغستانی با اعلام این که سهامداران عدالت میتوانند از این پس برای استعلام مبلغ سود و شماره شبای ثبتشده جهت واریز سود سهام عدالت خود از این سامانه هوشمند استفاده کنند گفت: «دانا» در مرحله نخست بهعنوان یک ربات هوشمند، آماده پاسخگویی به پرسشهای سهامداران در حوزه سهام عدالت است و امکان دریافت اطلاعات مرتبط با سود سهام عدالت را بهصورت سریع و برخط فراهم میکند
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی ادامه داد: این ربات هماکنون از طریق سایت سهام عدالت به نشانی www.sahamedalat.ir و سامانه دارا به آدرس dara.csdiran.ir در دسترس عموم مردم قرار دارد.
باغستانی با اشاره به اینکه هدف شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهمسازی مسیرهای متنوع، ساده و قابل اعتماد برای دسترسی سهامداران به اطلاعات است، افزود: سهامداران عدالت علاوه بر استفاده از ربات هوش مصنوعی دانا، میتوانند با ورود به سامانه سهام عدالت یا سامانه دارا از مبلغ سود، شماره شبای ثبتشده و وضعیت واریز سود سهام عدالت خود مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی با اشاره به سابقه بهکارگیری هوش مصنوعی در شرکت سپرده گذاری مرکزی تصریح کرد: پیش از این در سامانه گواه برای تأیید اطلاعات سهامداران در فرآیند صدور گواهی تمکن مالی و سامانه میراث برای محاسبه سهمالارث و تطبیق و تأیید اطلاعات وراث در فرآیند تقسیم ارث، هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته بود و دانا ادامه و تکامل همین مسیر هوشمندسازی خدمات در سمات است.
وی خاطرنشان کرد: دانا با رویکرد دستیار هوشمند سمات طراحی شده و در مراحل بعدی توسعه، از یک ربات پاسخگو فراتر رفته و بهعنوان دستیار هوشمند ذینفعان، میتواند در دریافت و ارائه خدمات شرکت سپردهگذاری مرکزی نقش مؤثرتری ایفا کند».
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی در پایان تأکید کرد: رونمایی از دانا، گام دیگری در مسیر بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و پاسخگویی مؤثر به ذینفعان بازار سرمایه است.