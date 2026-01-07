پخش زنده
امروز: -
پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) در استان ایلام، در نه ماهه امسال، شاهد رشد ۳۳ درصدی در حجم ترانزیت کالا بوده است. این افزایش، مهران را به یکی از پرترددترین و مهمترین گذرگاههای اقتصادی ایران در اتصال به عراق و سایر بازارهای منطقهای تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حیدر دشتی پور، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام، با اعلام این آمار تأکید کرد که این رشد، نتیجه تسهیل فرایندها و افزایش ظرفیتهای زیرساختی در این مرز است.
در نه ماهه سال جاری، بیش از ۱ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۷۵۳ تن کالا با استفاده از ۵۵ هزار و ۳۱۵ دستگاه ناوگان باری، از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده است. این حجم عظیم، نشاندهنده افزایش اطمینان شرکای تجاری به مسیر ترانزیتی ایران است.
تفکیک عملکرد برای تحلیل دقیقتر:
تحلیل جابهجایی کالاها در این پایانه، ماهیت نقش اقتصادی مهران را مشخص میسازد:
دشتیپور در توضیح آمار ترانشیپمنت عنوان کرد: «حجم بالای جابهجایی کالا به صورت ترانشیپمنت (بیش از ۱.۱ میلیون تن) تأیید میکند که پایانه مهران نقشی فراتر از یک مرز صادراتی صرف دارد و یک مرکز لجستیکی کلیدی در مسیر ترانزیت کالا به سمت سوریه و اروپا محسوب میشود.»
این عملکرد قوی در مرز مهران، نه تنها بر توسعه اقتصاد استان ایلام تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش محوری ایران در برقراری کریدورهای پایدار تجاری در غرب آسیا را تقویت میبخشد.