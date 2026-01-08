مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: نام نویسی در رویداد ملی «رویش» تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه سومین دوره رویداد ملی «رویش» ویژه پسران زیر ۱۸ سال است گفت: این پویش با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های برتر تلاوت قرآن کریم در سطح کشور برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عباس نصیر الاسلامی افزود: این رویداد با هدف شناسایی و پرورش نخبگان نوجوان تلاوت قرآن کریم در کشور برگزار می‌شود؛ و تلاش دارد با رویکرد نخبه‌پروری قرآنی، زمینه تربیت قاریان توانمند و اثرگذار را فراهم کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تأکید بر اهمیت توجه به استعداد‌های نوجوانان در عرصه قرآنی، ادامه داد: نخبه‌پروری و تربیت نسل آینده‌ساز تلاوت قرآن کریم از اولویت‌های مهم سازمان اوقاف است و برگزاری رویداد‌هایی مانند «رویش» نقش مؤثری در تقویت جریان تلاوت قرآن در کشور دارد.

وی با اشاره به زمان ثبت‌نام این رویداد تصریح کرد: ثبت‌نام علاقه‌مندان تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.