در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران اجرایی استان با جمعی از فعالان و خبرنگاران رسانه های استان وضعیت اقتصادی کنونی گلستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛کیان مهر معاون استاندار گلستان درنشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران اجرایی استان با جمعی از فعالان و خبرنگاران رسانه های استان گفت:تمام کالاها باید در سامانه جامع انبارها و اماکن مربوطه ثبت شده باشند و هیچ کالایی نباید خارج از چارچوب این سامانه‌ها توزیع یا نگهداری شود.

ابراهیمم هزار جریبی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در زمینه روغن و مرغ هیچگونه کمبودی وجود ندارد و درحال توزیع روزانه هستیم.



مدیرکل صنعت استان در این جلسه گفت :با اجرای طرح جدید، قیمت روغن به سطحی نزدیک به قیمت جهانی رسیده بنابراین، دیگر صرفه‌ای برای قاچاق روغن وجود ندارد و انتظار می‌رود خروج غیرقانونی آن از کشور متوقف شود.

درویشعلی حسن زاده افزود: به این ترتیب نیاز به تخصیص ارز برای واردات بی‌رویه نیز کاهش می‌یابد که این امر به تعادل بازار ارز کشور کمک خواهد کرد.

وی گفت : در حال حاضر، واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف چه کارخانه‌های مستقر در داخل استان و چه شرکت‌های زنجیره‌ای فعال در خارج از استان تولید و تأمین روغن را آغاز کرده‌اند وحدود ۶۰ درصد روغن استان از کارخانجات خارج استان تأمین می‌شود.

حسن زاده افزود : اگرچه در روزهای اخیر شاهد برخی کمبودها در سطح بازار بودیم، اما با تصمیمات و مدیریت انجام‌شده در سطح کلان، انتظار می‌رود در دو تا سه روز آینده وضعیت عرضه به حالت عادی بازگردد.

