رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به انتشار گسترده پیام‌های حاوی لینک جعلی با عنوان دریافت کالابرگ هشدار داد و از مردم خواست برای دریافت کالابرگ روی هیچ لینکی کلیک نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: همزمان با واریز کالابرگ چهار میلیونی از سوی دولت، شاهد افزایش پیام‌های حاوی لینک جعلی از سوی شیادان سایبری با عنوان دریافت کالا برگ هستیم.

او افزود: مجرمان سایبری با ارسال این لینک‌ها در گروه‌ها و پیام‌رسان‌ها، کاربران را به کلیک روی لینک‌های آلوده ترغیب می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با باز شدن این لینک‌ها، امکان نصب بدافزار روی تلفن همراه، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی و در نهایت برداشت غیرقانونی از حساب‌ها فراهم می‌شود.

سرهنگ کاراگاه حسینی گفت: برای دریافت کالابرگ، نیازی به کلیک روی لینک یا نصب هیچ برنامه‌ای نیست؛ هیچ‌گونه طرح نقدی یا حمایتی از طریق لینک‌های ارسالی در پیام‌رسان‌ها یا شماره‌های شخصی اعلام و اجرا نمی‌شود.

او تاکید کرد: اطلاع‌رسانی‌های رسمی صرفا از طریق رسانه‌های معتبر و سرشماره‌های رسمی V.Refah انجام می شود.