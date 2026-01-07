سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی از پایان مرمت و سامان‌دهی بازار تاریخی نراق با هدف اجرای بخش‌های تخریب‌شده، احیای هویت کالبدی و فرهنگی بازار و در راستای تحقق طرح ویژه شهر نراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین محمودی گفت: بازار تاریخی نراق به‌عنوان یکی از عناصر شاخص بافت تاریخی این شهر، نقشی تعیین‌کننده در هویت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نراق ایفا می‌کند و مرمت و احیای آن از اولویت‌های مهم اداره کل میراث فرهنگی استان به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: مرحله نخست مرمت این بازار با تمرکز بر سامان‌دهی و اجرای ادامه بخش‌های تخریب‌شده، تثبیت کالبدی، حفظ اصالت معماری و بازگرداندن خوانایی تاریخی فضا، در چارچوب ضوابط حفاظتی و بر اساس طرح ویژه مصوب شهر نراق اجرا شده است.

او با تأکید بر رویکرد مشارکتی این طرح تصریح کرد: این اقدام نتیجه همکاری و تعامل سازنده میان حوزه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های مرتبط با شهرسازی و شهرداری نراق است که با هدف تحقق توسعه متوازن، صیانت از میراث ارزشمند و پاسخ‌گویی به نیازهای امروز شهروندان انجام شده است.

محمودی ادامه داد: در این فاز، ضمن رعایت اصول مرمت علمی و استفاده از مصالح همگون با ساختار تاریخی بازار، تلاش شده است تا زمینه احیای عملکردی بازار و بازگشت تدریجی آن به جایگاه اصیل خود در حیات شهری فراهم شود.