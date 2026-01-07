پخش زنده
امروز: -
برنامه تلویزیونی «ساوالان گئجهلری» در ۴۰ قسمت از شبکه برونمرزی سحر آذری به معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل میپردازد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه تلویزیونی «ساوالان گئجهلری» هرشب ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از شبکه سحر آذری به معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل میپردازد.
این برنامه در ۴۰ قسمت با حضور کارشناسان و مسئولان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل به صورت زنده به روی آنتن میرود و در هر برنامه یک حوزه تخصصی بررسی و ظرفیتهای آن معرفی میشود.
برنامه ساوالان گئجهلری با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و شبکه سحر تهیه میشود و علاوه بر حضور میهمانان، محتواهای ویدیویی تخصصی تهیه شده توسط روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی در این برنامه ارائه میشود.
پخش این برنامه از ۷ دی آغاز شد و هر هفته ۵ قسمت از برنامه به روی آنتن شبکه برون مرزی سحر آذری میرود.