به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه تلویزیونی «ساوالان گئجه‌لری» هرشب ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از شبکه سحر آذری به معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل می‌پردازد.

این برنامه در ۴۰ قسمت با حضور کارشناسان و مسئولان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به صورت زنده به روی آنتن می‌رود و در هر برنامه یک حوزه تخصصی بررسی و ظرفیت‌های آن معرفی می‌شود.

برنامه ساوالان گئجه‌لری با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و شبکه سحر تهیه می‌شود و علاوه بر حضور میهمانان، محتوا‌های ویدیویی تخصصی تهیه شده توسط روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی در این برنامه ارائه می‌شود.

پخش این برنامه از ۷ دی آغاز شد و هر هفته ۵ قسمت از برنامه به روی آنتن شبکه برون مرزی سحر آذری می‌رود.