«افسانه سپهر»؛ روایتی قهرمانانه از فداکاری برای نجات خانواده
تهیهکننده پویانمایی «افسانه سپهر» با اشاره به پیامهای محوری این اثر گفت: این پویانمایی با محوریت مسئولیتپذیری، ایستادگی در برابر مشکلات و حفظ خانواده تولید شده و تلاش کرده مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال را بهصورت همزمان با خود همراه کند.
با بیان اینکه پیام اصلی این اثر «ازخودگذشتگی و حفظ بنیان خانواده» است، گفت: افسانه سپهر تلاش میکند به بچهها مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر مشکلات را آموزش دهد و نشان دهد گاهی گذشتن از لذتهای لحظهای میتواند به حفظ یک اصل مهمتر به نام خانواده منجر شود.
وی افزود: یکی از اصول مهم ما در تولید پویانمایی برای پرده نقرهای این بود که کودکان را همراه با پدر و مادرشان به سالن سینما بیاوریم، بهگونهای که خانوادهها بتوانند تا پایان فیلم با حوصله داستان را دنبال کنند. به همین دلیل، ذائقه بزرگسالان نیز در طراحی برخی سکانسها مورد توجه قرار گرفت.
جعفری جوزانی درباره وضعیت نمایش این اثر گفت: با توجه به اینکه «افسانه سپهر» در هفته نخست نمایش قرار دارد، فعلاً اکران بینالمللی و سیار آغاز نشده است، اما قراردادهای رسمی با چند کشور به امضا رسیده و دوبله این پویانمایی به زبانهای ترکی آذری وکردی برای داخل کشور و ایتالیایی، انگلیسی، روسی و اسپانیایی برای خارج از کشور به پایان رسیده و شرایط برای نمایش بینالمللی فراهم است.
وی با تأکید بر اینکه قهرمان داستان برای نجات خانواده خود سفری قهرمانانه را تجربه میکند، افزود: مسئولیتپذیری و گذشت، مهمترین مولفههایی هستند که قهرمان قصه برای حفظ و نجات خانواده به آنها توجه دارد.
تهیهکننده «افسانه سپهر» در پایان خاطرنشان کرد: این فیلم بین ۱۴ تا ۱۶ هفته روی پرده سینماها خواهد بود و اکران سیار نیز دارد. امیدواریم نوجوانان، دانشآموزان و همه بچههای ایران با تماشای این پویانمایی سینمایی در کنار خانوادههایشان، لحظات خاطرهانگیزی را در سالنهای سینما تجربه کنند.