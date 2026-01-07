به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار امروز در نخستین یاواره ۱۸۳ شهید کارمند شهر رشت با بیان اینکه شهدا ضامن امنیت این مرز و بوم هستند گفت: این شهدا از جان خود گذشتند تا کشور سربلند و سرافراز باشد.

هادی حق شناس افزود: این شهدا الگوی کارمندان در استفاده از بیت المال هستند و کارمندان باید بدانند که صحنه نبرد امروزشان صحنه اقتصادی است که باید در این عرصه هم بدرخشند.

سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه مرکزی رشت هم در این یادواره گفت: شهدای کارمند ما ثابت کردند که اگر کسی بخواهد از کیان کشور دفاع کند در هر شرایطی و در هرشغلی که باشد می‌تواند ایفای نقش کند.

از ۸ هزار شهید استان گیلان ۲۵۷ شهید کارمند هستند.