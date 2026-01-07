پخش زنده
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خواستار ارایه مشوقهای دولتی به شرکتهای معدنی سهامدار برای تسریع در اجرای مرحله نخست طرح ملی انتقال آب دریای عمان به شرق کشور شد.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی نژاد در جلسه پایش طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور که با حضور مدیران عامل شرکتهای مبارکه، گل گهر، چادرملو، گهر زمین و ایمواسکو برگزار شد؛ افزود: طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان ها؛ از جمله طرحهای مهم و راهبردی کشور محسوب میشود و مشوقهای دولتی برای اجرای این طرح ملی ضروری است.
وی ادامه داد: در طرح انتقال آب خلیج فارس شرکتهای سهامدار معدنی به خوبی به تعهدات خود عمل کردند و به منظور پیشبرد اهداف در مرحله نخست انتقال آب دریای عمان به شرق کشور نیز نیاز به کمک دولت در قالب ارایه مشوق به شرکتهای سهامدار هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه راهبردهای پیشنهادی برای ارایه مشوق به شرکتها توسط ایمیدرو خبر داد و گفت: این برنامه ریزی از طریق پیشنهادات شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
آقای سمیعی نژاد گفت: دولت برای اجرای مرحله نخست انتقال آب دریای عمان میتواند در قالب معافیتهای مالیاتی و یا ارایه مشوق در محاسبه قیمت حاملهای انرژی شرکت ها؛ این بخش را یاری کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو از نیاز ۲ میلیارد دلاری برای اجرای این خط خبر داد و پیشنهاد کرد دیگر صنایع از جمله پالایشگاهها و پتروشیمیها در قالب سهامدار در این طرح ملی مشارکت کنند.