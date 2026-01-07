در پی انتقال مجروحان روز شنبه شهر ارکواز ملکشاهی، به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام، جمعی از هنجارشکنان با هدف اخلال در مداوای مجروحان وارد بیمارستان شهر ایلام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ هنجارشکنان بدون توجه به هشدار‌های نیروی انتظامی علاوه بر ملتهب نمودن فضای بیرونی بیمارستان، وارد اورژانس شده و کادر درمان را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.

با توجه به اینکه نظم و امنیت بیمارستان توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، هنجارشکنان از این فرصت استفاده کرده و پس از درگیری با نیرو‌های حراست، بیمارستان را به سنگری برای درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت تبدیل کردند.

در پی این اقدام، نیرو‌های انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش وارد بیمارستان امام خمینی (ره) شدند و مخلان نظام سلامت را متفرق کردند.

گرچه این موضوع و بی نظمی باعث گلایه پرسنل بیمارستان شد ولی با حضور نیروی انتظامی وضعیت کنترل و نظم و آرامش به بیمارستان برگشت.

گفتنی است، بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام، یک نفر از کادر درمان در این حادثه توسط هنجارشکنان مصدوم شده است.