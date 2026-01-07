پخش زنده
جامعه تجار، اصناف و بازاریان شهر سمنان، با امضای میثاقنامه پاسداری از ثبات و امنیت اقتصادی عهد بستند تا بازار این شهر، کانون آرامش و اطمینان برای مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امضاکنندگان این میثاق که با اعلام تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تاکید کردند : با درک شرایط حساس کنونی و نقش تعیینکننده بازار در معیشت مردم، پرهیز از هرگونه احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب مصنوعی در بازار را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و خواهد داد .
بازاریان سمنان در این بیانیه مشترک، بر هوشیاری در برابر شایعات و جریانهای مخرب اقتصادی تأکید و اعلام کردند : منافع عمومی و آرامش شهروندان بر منافع فردی ترجیح دارد و همکاری مؤثر با دستگاههای نظارتی الزامی و همراهی با اخلالگران اقتصادی خط قرمز آنهاست .