به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اهورا زاهدی‌ سرشت، شناگر کیش، در رقابت‌های شنا جام ولایت در بخش مسافت کوتاه پنج نشان انفرادی و با کسب دو نشان تیمی، کاپ برنز مسابقات را کسب کرد.

زاهدی سرشت، در ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر آزاد به نشان نقره رسید و در ماده ۵۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر پروانه نیز نشان برنز را کسب کرد.

او در ماده ۵۰ متر کرال پشت نیز بر سکوی دوم ایستاد.

زاهدی‌سرشت در بخش تیمی ۴ در ۱۰۰ متر آزاد و ۴ در ۱۰۰ متر گروهی نیز همراه تیم خود به دو نشان نقره دست یافت.