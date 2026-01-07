نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف رفع مشکلات عمرانی ، معیشتی و خدماتی این شهرستان با مردم فسا دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در مسجد حمزه، از نزدیک مشکلات آب، راه و کمبود فضا‌های فرهنگی را بررسی و وعده پیگیری دادند.

حسنعلی محمدی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس، در دیدار با مردم فسا به بررسی مهم‌ترین مشکلات معیشتی، عمرانی و خدماتی مردم فسا پرداخت و برای رفع آنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان فسا قول مساعد داد.

مردم فسا در این دیدار، مسائل مختلفی از جمله کمبود فضا‌های فرهنگی، مشکلات معیشتی، اشتغال، تسهیلات، مشکلات مسکن را مطرح کردند.

مسئولان حاضر هم در این دیدار بر پیگیری جدی مطالبات مردم و تسریع در حل مشکلات آنها تأکید کردند.