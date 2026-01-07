به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان کشور در نوزدهمین کنگره بین المللی سرطان سینه گفت: سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در زنان است که با رشد غیرطبیعی سلول‌های پستان شروع می شود و می‌تواند به غدد لنفاوی یا سایر اندام‌ها گسترش یابد، عوامل خطر اصلی شامل افزایش سن، جهش‌های ژنتیکی (مانند BRCA) و سبک زندگی (چاقی، کم‌تحرکی) است. تشخیص از طریق لمس توده، تغییرات ظاهری پستان یا ترشحات نوک پستان و درمان شامل جراحی، شیمی‌درمانی، پرتو درمانی، هورمون‌درمانی، درمان‌های نوین (هدفمند و ایمونوتراپی)، با نرخ بقای بالا در صورت تشخیص زودهنگام در کشور‌های توسعه‌یافته است.

وی ادامه داد: سرطان هنگامی آغاز می‌شود که رشد سلول‌ها از کنترل خارج شود. سلول‌های سرطانی پستان معمولاً توموری را تشکیل می‌دهند که معمولاً به واسطه اشعه ایکس دیده می‌شود یا به صورت توده احساس می‌شود. درک این نکته بسیار مهم است که اغلب توده‌های پستان خوش خیم هستند و سرطانی و بدخیم نیستند. تومور‌های غیرسرطانی پستان رشد غیر طبیعی دارند، اما خارج از پستان پخش نمی‌شوند همچنین تهدید کننده زندگی نیستند، اما برخی از توده‌های خوش خیم پستان خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان افزایش می‌دهند.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان کشور علائم و نشانه‌های این نوع از سرطان را بر اساس توده یا تورم جدید در پستان یا زیر بغل، فرورفتگی یا برآمدگی غیرعادی در پوست پستان، تغییر در بافت یا ظاهر پستان، جمع شدن یا دندانه‌دار شدن نوک پستان، ترشح غیرعادی از نوک پستان (غیر از شیردهی) برشمرد.

وی ادامه داد: برای تعیین خوش خیم یا بدخیم بودن سرطان و بررسی میزان خطر ابتلا به سرطان بایستی تغییرات ظاهری در شکل پستان با مراجعه به متخصص بررسی شود.

محمداسماعیل قیداری رییس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزایش سن به خصوص بالای ۶۰ سال، جهش در ژن‌های BRCA۱ و BRCA۲، سابقه خانوادگی (ژنتیک)، یائسگی دیرهنگام، هورمون‌درمانی پس از یائسگی (هورمونی)، چاقی، مصرف الکل، کم‌تحرکی (سبک زندگی) را از عوامل خطر در این نوع از سرطان عنوان کرد.

وی خودآزمایی پستان، ماموگرافی، بیوپسی و تست‌های تصویر برداری برای تشخیص سرطان پستان را از روش‌های تشخیص این سرطان عنوان کرد.