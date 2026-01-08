این جمعیت در ۹ ماه نخست امسال، با همراهی خیرین و از محل اعتبارات سازمان، خدمات درمانی، دارویی، توانبخشی و دندانپزشکی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به یک‌هزار و ۵۱۳ بیمار نیازمند ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این جمعیت در ۹ ماه نخست امسال، با همراهی خیرین و از محل اعتبارات سازمان، خدمات درمانی، دارویی، توانبخشی و دندانپزشکی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به یک‌هزار و ۵۱۳ بیمار نیازمند ارائه کرده است.

هاشمی‌ با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های حمایتی و داوطلبانه در سطح استان افزود: این اقدامات در راستای تقویت سرمایه‌های اجتماعی، گسترش خدمات بشردوستانه و حمایت از اقشار کم‌برخوردار انجام شده است.

وی ادامه داد: در این مدت، کمک‌های حمایتی در حوزه‌های داروخانه، درمانگاه، توانبخشی و دندانپزشکی با مشارکت خیرین و اعتبارات تخصیصی سازمان، به بیماران بی‌بضاعت ارائه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این بیماران از طریق خوداظهاری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه) و همچنین مراکز داروخانه، توانبخشی و دندانپزشکی هلال‌احمر به معاونت امور داوطلبان استان معرفی شده‌اند.

وی افزود: مرکز توانبخشی هلال‌احمر زنجان با ارائه خدمات ارتز و پروتز، کفش طبی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی و همچنین حمایت مالی از افراد کم‌توان، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند.