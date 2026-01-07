پخش زنده
با تصمیم دولت و در قالب طرح کالابرگ، ماهانه یکمیلیون تومان بهازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اگرچه حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد میکند، اما به گفته برخی کارشناسان، در دراز مدت میتواند به کاهش واردات و رونق تولید منجر شود.
انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی (معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی) میتواند به عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی منجر شود.
از سوی دیگر تولیدات داخلی و صادرات به جای واردات تقویت میشود.