با تصمیم دولت و در قالب طرح کالابرگ، ماهانه یک‌میلیون تومان به‌ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اگرچه حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاه مدت در برخی کالا‌ها ایجاد می‌کند، اما به گفته برخی کارشناسان، در دراز مدت می‌تواند به کاهش واردات و رونق تولید منجر شود.

انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی (معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی) می‌تواند به عدالت در توزیع یارانه ارزی کالا‌های اساسی منجر شود.

از سوی دیگر تولیدات داخلی و صادرات به جای واردات تقویت می‌شود.