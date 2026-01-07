کارگاه دانش افزایی فوتسال برای به روز شدن مربیان و به موازات شناسایی استعداد‌های جدید، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باتوجه به پیشرفت چشمگیر فوتسال در سال‌های اخیر و به منظور افزایش و ارتقای دانش مربیان، نخستین کارگاه دانش افزایی مربیان فوتسال ویژه مربیان کشور در هتل المپیک برگزار شد.

۵۰ مربی آقا و خانم در این کارگاه با به روزترین دانش‌هایی که با تدریس شهرزاد مظفر و آقای صانعی از مدرسان بین المللی کشورمان برگزار شد، آشنا شدند.

همچنین از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه و افزایش دانش مربیان، تربیت و شناسایی استعداد‌های جدید بازیکنان برای معرفی به تیم ملی بود.