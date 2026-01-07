سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرایندها، تسریع در صدور کارت‌های هوشمند ملی را در اولویت کاری خود قرار داده است. رئیس این سازمان از شتاب روند صدور کارت هوشمند ملی شتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به کارت هوشمند ملی، اعلام کرد تسریع در صدور این کارت‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده است.

محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال، با بیان این خبر گفت: سازمان ثبت احوال با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرایندها، تلاش می‌کند کارت هوشمند ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.

وی افزود: در این راستا نشست‌های کارشناسی و پیگیری‌ها در سطح ستاد سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده و موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی گردیده است. مقرر شده با توجه به وظایف سایردستگاه‌ها در تامین بدنه کارت هوشمند ملی، با برگزاری نشست با دستگاه‌های ذیربط این موانع هر چه سریع‌تر برطرف شود.

جمالو همچنین با اشاره به حجم بالای کارت‌های چاپ شده در ادارات و عدم مراجعه مردم برای دریافت آنها گفت: با توجه به حجم بالای کارت‌های هوشمند ملی رسوب شده در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان، به ادارات کل ثبت احوال استان‌ها ابلاغ شده تا با اطلاع‌رسانی مناسب از طریق رسانه‌ها، نسبت به تحویل هر چه سریع‌تر کارت‌های رسوب‌شده اقدام کنند.

