معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز چهارشنبه هفدهم دی ماه، طرح زوج و فرد از ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت هشت و نیم شب از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر افزود: پلیس، امروز با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون کرد.

این مقام انتظامی در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بار ترافیک همچنان عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهربه استثنای وسایل نقلیه مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید.

قابل ذکر است تردد سرویس‌های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند «برچسب تردد دارند» نیز بلامانع است.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید