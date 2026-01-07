سینماها در هفته گذشته توانستند در ۱۹ هزار و ۳۷۵ نوبت حدود ۳۹۵ هزار و ۴۵۰ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۳۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این هفته فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. در هفته گذشته فیلم «رخ نیلو» و پویانمایی «ژولیت و شاه» به چرخه اکران اضافه شدند.

فروش کل فیلم‌ها به شرح زیر است:

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۷۴ هزار و ۳۵۶ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۶۷ هزار و ۵۰۱ بلیت توانست به فروش ۵ میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دست پیدا کند و در رتبه دوم قرار بگیرد.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۵۹ هزار و ۳۶۹ بلیت به فروش ۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تومانی دست یافت و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «جهیزیه» به تهیه‌کنندگی مهدی منیری و کارگردانی امین قوامی از ۹ دی اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. الیکا عبدالرزاقی، مهران احمدی، یوسف صیادی و بیژن بنفشه‌خواه به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند. «جهیزیه» با فروش ۳۱ هزار و ۸۶۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان رسید و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۴۰ هزار و ۱۷ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۲۹ هزار و ۹۳۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۹۶۶ هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از ۳ دی اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر می‌کشد. تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم هستند که با فروش ۲۶ هزار و ۶۷۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری و حاشیه‌هایی که داشت، اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۱۶ هزار و ۴۳۲ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۶۴۷ هزار تومانی برسد و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود». «افسانه سپهر» با فروش ۱۹ هزار و ۵۲۲ بلیت توانست یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان فروش داشته باشد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.