به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،علی محبوب‌پور، افزود:در هشت ماهه امسال، ۹۱۵ فقره پرونده به صلح و سازش ختم شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: این نتیجه حاصل تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، هیات‌های صلح کلانتری‌ها و صلحیاران ستاد صبر، همچنین همکاری مردم نجیب شهرستان و اجرای سیاست‌های قضائی در گسترش رویکردهای اصلاحی است.

رئیس دادگستری بردسیر با تأکید بر هدف اصلی شوراهای حل اختلاف گفت: هدف ما بازگرداندن آرامش و اعتماد میان افراد و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی در دادگاه‌ها است، توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و نشست‌های مشترک میان اعضای شوراهای حل اختلاف و مردم، زمینه رشد بیشتر صلح و سازش را فراهم کرده است.



