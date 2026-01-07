به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رسولی گفت: از ۱۲۴ هزار و ۵۱۰ واحد مسکن روستایی در استان، پنجاه و نه هزار و ۲۰۰ واحد آن مقاوم سازی شده است.

وی افزود: شاخص میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور ۵۵ درصد است که برخی شهرستان‌های استان، ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از این شاخص و برخی هم حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از آن هستند.

مدیر کل بنیاد مسکن روستایی کردستان همچنین از افزایش سقف تسهیلات نوسازی روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد.