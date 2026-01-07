در پنجاه و نهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها، موضوع مدیریت پسماند‌های استان مازندران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجاه و نهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها، با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد. وضعیت مدیریت پسماند‌ها در استان مازندران در این جلسه بررسی می شود.

در این جلسه مسوولان استان مازندران این پیشنهادها را برای تصویب ارائه کردند:

ـ بازنگری طرح جامع مدیریت پسماند استان مازندران در بازه زمانی ۲ هه

ـ تسریع در توسعه مراکز دفع منطقه ای پسماند

ـ پیگیری وضعیت زباله سوز نوشهر و ساری و تکمیل چرخه مدیریت پسماند

- تعیین تکلیف مرکز دفع منطقه ای بابل

- ساماندهی مدیریت پسماند شهرستان آمل

این خبر تکمیل می شود.