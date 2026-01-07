پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران جزئیات و زمانبندی مرحلهای توزیع کالابرگ الکترونیکی در این استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز توزیع مرحلهای کالابرگ الکترونیکی در این استان خبر داد و گفت: تمامی خانوارهای یارانهبگیر تا پایان سال ۱۴۰۳ مشمول استفاده از این طرح هستند.
حسینی در گفتوگو با بخش پیگیری خبر ۲۰ شبکه مازندران اظهار کرد: مرحله نخست توزیع کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ دیماه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی آغاز شده است.
وی افزود: مرحله دوم مربوط به دهکهای اول تا سوم است که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و این گروه میتوانند از روز جمعه ۱۹ دیماه با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: دهکهای چهارم تا هفتم نیز از روز دوشنبه ۲۲ دیماه امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی را خواهند داشت و سایر خانوارها از روز یکشنبه ۲۸ دیماه مشمول این طرح میشوند.
حسینی با اشاره به اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: ۱۱ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر در قالب این طرح قابل خریداری است.
وی تأکید کرد: تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کردهاند، مشمول استفاده از کالابرگ الکترونیکی هستند و به ازای هر نفر از اعضای خانوار، اعتباری حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: با پیشبینی انجامشده، اعتبار چهار ماه بهصورت یکجا به حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است.
حسینی در پایان گفت: افرادی که خود را واجد شرایط میدانند اما تاکنون اعتبار کالابرگ برای آنها شارژ نشده است، میتوانند از روز بیستم دیماه به مدت ۱۵ روز با مراجعه به سامانه «حمایت» درخواست خود را ثبت کنند.