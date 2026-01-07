به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «وقتی که بزرگ شدی»، «۴۲»، «مأموریت هوایی»، «استعداد من»، «پدر و پسر قهرمان»، «در دره خدایان»، «غلامرضا تختی»، «کما ۱»، «چ»، «کما ۲»، «جیسون بورن»، «دکتر استرانج لاو»، «امیر کبیر»، «دیدی و دوستان»، «بامزی و تاندربل»، «ساخت آمریکا»، «نیروی هوشیار»، «شبی در تهران»، «پسران بد ۲»، «حلقه»، «بند باز»، «سارا»، «پسران بد تا ابد»، «وینی»، «جونیور بانر»، «تغییر زندگی»، «چند مرد خوب»، «ملک سلیمان»، «حقیقت»، «کاپیتان دندان خنجری و الماس درخشان»، «فینیک»، «کابوس آرزو»، «عملیات قطب شمال»، «دکتر شکلات ۲»، «۳:۱۰ به یوما» و «جزیره شاتر»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «وقتی که بزرگ شدی» به کارگردانی «اریک متایر و آندریا بسکوند»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «۴۲» به کارگردانی «برایان هالگلند»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم «۴۲» با بازی هریسون فورد، آلن تودیک، لوکاس بلک، رایان مریمان، تی آر نایت، همیش لینکلیتر، برت کالن، جیمز پیکنز جونیور، برد بیر، ردا گریفیس و نیکول اسپرینگ؛ داستان واقعی زندگی جکی رابینسون را روایت می‌کند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «مأموریت هوایی» به کارگردانی «رهابی ماندرا و آلدو سواستیا»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۸:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

شبکه سه

فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی «بهرام توکلی»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «کما ۱» به کارگردانی «مایکل ساموئلز»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما روانه پخش می شود.

فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. فریبرز عرب نیا، زنده یاد سعید راد، مریلا زارعی و بابک حمیدیان در فیلم سینمایی «چ» ایفای نقش کرده‌اند.

قسمت دوم فیلم سینمایی جدید «کما» به کارگردانی «مایکل ساموئلز»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «جیسون بورن» به کارگردانی «پائول گرینگراس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «دکتر استرانج لاو» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «امیر کبیر» به کارگردانی «سعید نیک پور»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. سعید نیک پور، ایرج راد، زنده یاد فخری خوروش، زنده یاد پرویز پورحسینی، رضا فیاضی، محمد مطیع و ژاله علو در فیلم سینمایی «امیرکبیر» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه تهران

انیمیشن سینمایی «دیدی و دوستان» به کارگردانی «روشفیزال عارفین»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

انیمیشن سینمایی «بامزی و تاندربل» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ساخت آمریکا» به کارگردانی «داگ لیمان»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «نیروی هوشیار» به کارگردانی «جورج آرمیتاژ»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شبی در تهران» به کارگردانی «بهرام کاظمی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود. ماهایا پطروسیان، رامبد جوان، زنده یاد سعید پیردوست و محمد شیری در فیلم سینمایی «شبی در تهران» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پسران بد ۲» به کارگردانی «مایکل بی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «حلقه» به کارگردانی «گور وربینسکی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بند باز» به کارگردانی «رابرت زمکیس»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سارا» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

نیکی کریمی، زنده یاد امین تارخ و زنده یاد خسرو شکیبایی در فیلم سینمایی «سارا» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پسران بد تا ابد» به کارگردانی «عادل العربی و بلال فلاح»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «وینی» به کارگردانی «یاساکو ماتسوموتو»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «جونیور بانر» به کارگردانی «سم پکینپا»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سارا» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پسران بد تا ابد» به کارگردانی «عادل العربی و بلال فلاح»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «وینی» به کارگردانی «یاساکو ماتسوموتو»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تغییر زندگی» به کارگردانی «تونی اسکات»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «چند مرد خوب» به کارگردانی «راب راینر»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق روانه پخش می شود. امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «حقیقت» به کارگردانی «جیمز وندربیلت»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق روی آنتن می رود .

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «کاپیتان دندان خنجری و الماس درخشان» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن و ماریت موم آونه»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

انیمیشن سینمایی «فینیک» به کارگردانی «دنیس چرنوف»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک روی آنتن می رود.

شبکه امید

فیلم سینمایی «کابوس آرزو» به کارگردانی «میشل تِن هورن»، پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روانه پخش می شود.

فیلم سینمایی «عملیات قطب شمال» به کارگردانی «گرا بوآل»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۲» به کارگردانی «ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «۳:۱۰ به یوما» به کارگردانی «جیمز منگولد»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

فیلم سینمایی «جزیره شاتر» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.