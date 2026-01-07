نفوذ حاج قاسم سلیمانی در قلوب مردم ادامه دارد
حاج حسین یکتا: حاج قاسم سلیمانی با ایثار و فداکاری بساط داعش را جمع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، امروز با حضور مسئولان استانی و لشگری و خانوادههای شهدا در سپاه کربلای مازندران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دکتر یونسی استاندار مازندران، سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران، فرمانده انتظامی استان، نماینده ولی فقیه در سپاه کربلا، مدیران کل ادارات دولتی و جمعی از خانوادههای شهدا و پایوران سپاه کربلا برگزار شد، بر تأثیر عمیق و ادامهدار مکتب سردار سلیمانی در منطقه و جهان تأکید شد.
حاج حسین یکتا از سخنرانان این مراسم، با اشاره به نقش محوری سردار سلیمانی در مقابله با گروهک تروریستی داعش، اظهار داشت: «حاج قاسم سلیمانی با ایثار و فداکاری، بساط داعش را که تقریباً پنجاه کشور پشتیبان آن بودند، جمع کرد. او یک پاسدار ساده و خاکی اهل کرمان بود که ما را از پشت دیوارهای بصره به پاش دیوارهای بیتالمقدس رساند.»
وی با اشاره به تأثیر شهادت سردار سلیمانی بر معادلات جهانی، افزود: «این نفوذ در قلوب مردم، طبیعی نبود و هنوز هم ادامه دارد. حاج قاسم معادلات جهانی را بر هم زد. مکتب او به ما میآموزد که چگونه یک فرد عادی میتواند چنین تأثیری بگذارد.»
یکتا در ادامه، با مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به پیروزیهای ایران در برابر توطئههای دشمنان از جمله جنگ تحمیلی، توطئههای داخلی و جنگهای نیابتی اشاره کرد و گفت: «انقلاب اسلامی همواره با گروههای اندک، اما مؤمن، بر دشمنان فراوان چیره شده است. از غزوه بدر تا کربلا نیز همین گونه بود.»
وی همچنین به نقش مدافعان حرم در سوریه و عراق پرداخت و تأکید کرد: «همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر مدافعان حرم نبودند، امروز در کرمانشاه و همدان میجنگیدیم. فرهنگ ایثار و شهادت بود که جامعه را زنده نگه داشت.»
سخنران این مراسم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وعدههای الهی و انتظار فرج، اظهار داشت: «به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما به ظهور امام زمان (عج) نزدیک شدهایم. دشمنان با ایجاد شبهات و جاذبههای شهوانی میکوشند ما را از این گردونه آزمایش الهی خارج کنند.»
یکتا در پایان با اشاره به روحیه جهادی و بصیرت ملت ایران، خاطرنشان کرد: «این ملت، با حضور میلیونی در راهیان نور، مراسم اعتکاف و راهپیماییها، نشان داده که ساخته توهم نیست. به یاری خدا وعده الهی آشکار خواهد شد و به سوی آزادی قدس و ظهور امام زمان (عج) نزدیک میشویم.»
در این مراسم که با حال و هوای معنوی و مداحی حاج حسن عطایی همراه بود، بر تداوم راه سردار سلیمانی و مجاهدت در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید شد