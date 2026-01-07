به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین اختتامیه مرحله استانی پنجمین دوره جشنواره ره آورد سرزمین نور آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

آیین اختتامیه مرحله استانی پنجمین دوره جشنواره ره آورد سرزمین نور آذربایجان غربی با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و برگزیدگان این جشنواره فرهنگی و هنری در ارومیه برگزار شد.

سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان گفت: ما توانایی پذیرش زائران تا ۵ هزار نفر داریم و اقدامات خوبی در اعزام زائران به جنوب انجام دادیم.

وی بیان کرد: باید تاریخ ارزشمند دفاع مقدس نوشته و روایتگری بشود تا به فراموشی سپرده نشده و نسل امروز نیز آشنا شوند.

سردار رجبی تصریح کرد: تبیین رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران جنگ تحمیلی وظیفه همه ماست.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم مسیری برای شمال استان بازکنیم تا شهدای جنگ چالدران نیز معرفی بشوند و یک پایگاه بزرگ راهیان نور در مرکز استان برای استقبال همه زائران کشور داشته باشیم.