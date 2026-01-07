به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل هواشناسی لرستان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان و فعالیت سامانه بارشی برای این استان از جمعه‌شب، اظهار داشت: بارش باران، رگبار برف در شهر‌های سردسیر، بارش برف در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید در قالب این سامانه بارشی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

بهروز مرادپور زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی در استان را غروب شنبه عنوان کرد و گفت: اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، کولاک برف در محور‌های مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، مه آلودگی هوا، کاهش میدان دید برای استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیرضروری، مجهز بودن خودرو‌ها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محور‌های مواصلاتی، آمادگی نیرو‌های امدادی و راهداری و شهرداری‌ها، تنظیم دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی تأکید کرد.