لزوم برخورد جدی با ترک فعل مدیران و سوءمدیریت‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش مهم دستگاه‌های نظارتی، گفت: با ترک فعل مدیران و سوءمدیریت‌ها باید برخورد جدی صورت گیرد و هیچ مسامحه‌ای پذیرفتنی نیست.