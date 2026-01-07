به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر سعید جوان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۹۶ هزار و ۴۶۴ نوبت سر دام سنگین (گاو و گوساله) و ۶۵۹ هزار و ۲۶۳ نوبت سر دام سبک (گوسفند و بز) علیه بیماری ویروسی تب برفکی واکسینه شدند.

وی افزود: واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری ویروسی تب برفکی با هدف حفظ سلامت جمعیت دامی، جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری و تأمین امنیت غذایی به‌صورت هماهنگ و با مشارکت و همکاری دامداران، بخش خصوصی و ادارات دامپزشکی شهرستان‌های تابعه استان انجام شد.

بیماری تب برفکی از جمله بیماری‌های خسارت‌بار دامی است که علاوه بر تلفات مستقیم، باعث کاهش شدید تولید شیر، لاغری و ضعف دام و سقط جنین می‌شود؛ اجرای برنامه منظم واکسیناسیون، مؤثرترین راه مقابله با این بیماری و حفظ معیشت دامداران است.