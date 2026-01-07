به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجت‌الاسلام علی نخعی در نشست با مدیران دفاتر محاکم عمومی و انقلاب استان کرمان، بازدید مستمر قضات از زندان‌ها را یکی از مهم‌ترین مصادیق نظارت مؤثر قضایی دانست و افزود: رسیدگی به پرونده‌های زندانیان، بررسی وضعیت قانونی محکومان و تسریع در رفع موانع قضایی آنان، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

وی با تأکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با زندانیان باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد، افزود: این رویکرد علاوه بر اجرای دقیق قانون، موجب کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان و تحقق عدالت قضایی خواهد شد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اقدامات ساختاری انجام‌شده در شش‌ماهه گذشته تصریح کرد: جذب شش قاضی جدید، فعال‌سازی دو شعبه جدید خانواده و کاهش تعداد شعب دارای بیش از هزار پرونده، از جمله اقدامات مؤثر در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش بهره‌وری اداری بوده است.

حجت الاسلام نخعی همچنین بر استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی قضایی تأکید کرد و گفت: پرونده‌هایی که قابلیت ارجاع به شوراهای حل اختلاف را دارند، باید در اسرع وقت به این شوراها ارسال شوند تا ضمن کاهش بار کاری شعب، روند رسیدگی به پرونده‌های مردم تسهیل شود.