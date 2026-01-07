پخش زنده
تیمهای اول و چهارم لیگ برتر والیبال یعنی فولاد سیرجان و چادرملو اردکان در هفته یازدهم لیگ برتر برابر هم قرار میگیرند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران امروز چهارشنبه ۱۷ دی برگزار میشود که بر اساس آن تیم چهارم جدولی چادرملو اردکان در خانه میزبان تیم صدرجدولی فولادسیرجان است.
شهداب یزد مهمان طبیعت اسلامشهر است، فولادمبارکه سپاهان در خانه برابر پیکان قرار میگیرد، صنعتگران امید با پاس گرگان رقابت خواهد کرد، سایپا با استقلال گنبد مسابقه میدهد، مس رفسنجان برابر رازین پلیمر قرار میگیرد و شهرداری ارومیه میزبان مهرگان نور است.
در جدول تا پایان هفته دهم لیگ برتر والیبال ایران، تیمهای فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.